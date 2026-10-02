Karhutla Jatim Capai 9.269 Hektare, Terjadi 136 Kali di 25 Daerah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda 25 daerah di Jawa Timur sepanjang musim kemarau 2026. Total luas area yang terbakar mencapai 9.269,55 hektare.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto mengatakan karhutla tercatat terjadi sebanyak 136 kali di 25 kabupaten/kota.

Sebagian besar titik kebakaran telah berhasil dipadamkan berkat kesiapsiagaan tim gabungan di lapangan.

“Kami mencatat ada 136 kejadian karhutla yang tersebar di 25 daerah di Jawa Timur dengan total luas area terbakar mencapai 9.269,55 hektare,” kata Gatot saat dikonfirmasi, Kamis (1/10).

Menurut Gatot, petugas gabungan masih disiagakan di sejumlah titik rawan. Hal itu dilakukan mengingat musim kemarau masih berlangsung dan potensi kebakaran masih dapat terjadi.

“Sebagian besar titik api sudah berhasil kita padamkan, namun personel dan armada penanggulangan bencana tetap disiagakan secara penuh di lapangan,” ujarnya.

BPBD Jatim mencatat sejumlah daerah mengalami kebakaran dengan luasan cukup besar. Kabupaten Lumajang menjadi salah satu wilayah dengan area terdampak terluas, yakni lebih dari 2.190 hektare.

Selanjutnya Kabupaten Probolinggo dengan luasan lebih dari 1.800 hektare dan Kabupaten Blitar sekitar 1.600 hektare.