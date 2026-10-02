Pengurus APTIKOM Jatim Minta Kepemimpinan Baru Perkuat Wilayah dan Pemerataan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menjelang pergantian kepemimpinan Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM), perhatian terhadap arah organisasi periode 2026–2030 mulai mengemuka.

Ketua APTIKOM Jawa Timur Yoyon Arie Budi Suprio menilai Musyawarah Nasional (Munas) APTIKOM VII di Yogyakarta menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi perguruan tinggi informatika dan komputer di seluruh Indonesia.

Menurut dia, Munas tidak hanya menjadi forum regenerasi kepemimpinan, tetapi juga momentum untuk mempertegas komitmen pemerataan kualitas pendidikan tinggi di bidang teknologi informasi hingga ke daerah.

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“Melalui musyawarah yang demokratis, inklusif, dan berasaskan semangat tumbuh bersamaan, Munas APTIKOM VII secara resmi akan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih untuk periode kepengurusan 2026–2030,” ujar Yoyon tertulis, Jumat (2/10).

Dia berharap kepemimpinan nasional yang baru mampu mengorkestrasi potensi akademisi, peneliti, dan praktisi teknologi informasi dari berbagai daerah untuk menghadapi tantangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan transformasi digital.

“Mandat ini membawa amanah besar untuk mengorkestrasi potensi akademisi, peneliti, dan praktisi IT dari seluruh pelosok negeri agar bergerak serentak merespons tantangan era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan transformasi digital,” katanya.

Yoyon juga berharap kepengurusan APTIKOM periode 2026–2030 memberikan perhatian lebih besar terhadap penguatan organisasi dan ekosistem APTIKOM di tingkat wilayah.

Menurut dia, pengurus wilayah perlu diberi ruang untuk menyusun program berdasarkan potensi daerah masing-masing. Penguatan mutu juga dapat dilakukan melalui pendampingan akreditasi dan pengembangan kapasitas.