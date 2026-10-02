Cek Bangkai KM Bahagia, Penyelam 58 Tahun Hilang di Perairan Probolinggo

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Seorang penyelam bernama Ismail (58), warga Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, dilaporkan hilang saat mengecek bangkai kapal karam di Perairan Kalibuntu, Kabupaten Probolinggo, Kamis (1/10).

Ismail diketahui menyelam ke bangkai KM Bahagia milik Muhammad Zaeni untuk pekerjaan pengangkatan kapal. Korban melakukan penyelaman hingga kedalaman sekitar 40 meter.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi I Made Oka Astawa mengatakan pihaknya menerima laporan hilangnya penyelam tersebut dari petugas Pos TNI Angkatan Laut (AL) Paiton.

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"Kami menerima laporan hilangnya penyelam tersebut dari petugas di Pos TNI Angkatan Laut Paiton," kata I Made Oka dalam keterangan tertulis yang diterima di Probolinggo.

Peristiwa tersebut bermula sekitar pukul 10.03 WIB. Saat itu, Ismail melakukan penyelaman bersama saksi bernama Muhari.

Keduanya telah menyepakati kode komunikasi menggunakan selang penyelaman. Namun, setelah hampir 30 menit, tidak terlihat adanya pergerakan pada selang tersebut.

Muhari kemudian berinisiatif menarik selang secara perlahan. Namun, korban tidak kunjung muncul ke permukaan.

"Namun, setelah hampir 30 menit tidak terlihat adanya pergerakan pada selang tersebut, saksi berinisiatif menarik selang secara perlahan, tetapi korban tidak muncul ke permukaan," ujarnya.