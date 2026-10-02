Cuaca Malang 2 Oktober 2026, Siang dan Sore Kabupaten Kawasan Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (2/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Siang dan sore Ngantang, Pujon, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-32 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 7-37 kilometer per jam.