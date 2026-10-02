Cuaca di Jawa Timur 2 Oktober 2026, Siang dan Sore Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (2/10).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Siangnya Kota Batu hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Kota Batu masih gerimis. Wilayah lainnya curah hingga berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 14-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)