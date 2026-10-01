Ambulans Korban KMP Virgo Kecelakaan Beruntun Saat Antarkan Jenazah ke Jombang

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Kcelakaan beruntun yang melibatkan ambulans membawa jenazah korban insiden KMP Virgo Transport 8, di Jalan KH Wahab Chasbulloh, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Jombang, Kamis (1/10).

Rombongan yang terdiri mobil keluarga, Dinas Sosial Jombang, ambulans, serta sukarelawan sepeda motor pengiring tersebut dalam perjalanan dari Exit Tol Tembelang menuju Kecamatan Jombang.

Rombongan itu menemui lalu lintas yang padat ketika memasuki Jalan KH Wahab Chasbulloh, sekitar pukul 09.00 WIB. Lalu, seorang pengendara sepeda motor secara tiba-tiba berbelok ke kanan.

Para sukarelawan yang kaget pun langsung mengerem sepeda motornya secara mendadak. Akhirnya, terjadi tabrakan beruntun karena tidak ada ruang untuk menghindar.

Kendaraan yang terlibat kecelakaan itu adalah, mobil Dinsos Jombang, ambulans Toyota Avanza bernopol L 1765 KG, Mitsubishi Pajero Sport L 1062 BAR, Toyota Kijang Innova L 1948 DAG.

Selain itu, ada mobil lain serta dua sepeda motor sukarelawan yang turut mengalami kerusakan akibat tabrakan beruntun itu.

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"Ada mbak-mbak mau menyeberang, belakangnya ada sukarelawan dan mobil Dinsos, tidak bisa banting setir, terus kendaraan yang di belakangnya menabrak dari belakang," kata sopir ambulans Fajar saat dikonfirmasi.

Fajar menyebut ambulans yang dikendarainya tengah mengantarkan jenazah KMP Virgo Transport 8, dari Bandara Juanda ke rumah duka di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek, Jombang.