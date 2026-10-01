Elemen Masyarakat Peringati 4 Tahun Tragedi Kanjuruhan di Balai Kota Malang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah elemen masyarakat berkumpul untuk menggelar aksi memperingati empat tahun Tragedi Kanjuruhan di Balai Kota Malang, Kamis (1/10).

Kelompok yang terdiri dari Aksi Kamisan Malang bersama Aremania dan masyarakat Malang, berkumpul di Jalan Simpang Majapahit, Kecamatan Klojen, sejak pukul 16.15 WIB.

Massa aksi membawa sejumlah poster dengan tulisan pengingat atas peristiwa yang menewaskan sekitar 135 korban jiwa saat pertandingan sepakbola di Stadion Kanjuruhan itu.

Selain itu, mereka juga turut membentangkan sebuah spanduk bertuliskan ‘Don’t Stop Talking About Kanjuruhan’, ketika berada di depan Balai Kota Malang.

Massa aksi secara bergantian melakukan orasi dengan narasi kepedulian atas Tragedi Kanjuruhan. Mereka juga berdiam sejenak untuk menghormati korban meninggal dalam peristiwa itu.

“Kami di sini, sebagai kepanjangan tangan dari mereka yang telah dibunuh,” kata salah satu orator.

Di sisi lain, sejumlah aparat kepolisian bersiaga di sekitar lokasi peringatan empat tahun Tragedi Kanjuruhan. Mereka mengamankan aksi agar tetap berjalan kondusif.

Diketahui, Tragedi Kanjuruhan terjadi dalam pertandingan Arema FC melawan Persebaya. Ketika itu, aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke kerumunan suporter.