Didemo Terkait Barcode Subsidi Solar, Pertamina Sampaikan Aspirasi ke BPH Migas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), bahas aspirasi sopir truk terkait barcode solar bersubsidi.

Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan pihaknya menghargai aspirasi ratusan sopir truk saat menggelar aksi.

“Aspirasi akses BBM subsidi kendaraan towing kami koordinasikan bersama BPH Migas, saat ini masih dalam proses evaluasi regulator,” kata Ahad saat dikonfirmasi, Kamis (1/10).

Pihak Pertamina berjanji bakal langsung menyampaikan saat hasil koordinasi dengan BPH Migas itu. Dia berharap seluruh pihak mendukung proses pelayanan pengisian BBM.

“Sebagai operator, kami juga membutuhkan dukungan dan sinergi berbagai pihak, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ahad menyebut kewenangan sistem penyaluran BBM subsidi ditetapkan oleh pemerintah dan regulator. Pihaknya telah menerapkannya sesuai ketentuan yang diberlakukan.

Di sisi lain, setiap perubahan ketentuan mengharuskan adanya proses evaluasi dan keputusan dari pihak terkait. Oleh karena itu, membutuhkan waktu dalam proses penetapannya.

“Kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kelancaran operasional fasilitas Pertamina sebagai bagian dari objek vital nasional,” jelasnya.