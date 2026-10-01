BI Jatim Tawarkan Proyek Investasi Siap Tawar di EJIF 2026, Sektornya Beragam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bank Indonesia (BI) Jawa Timur memperkuat daya tarik investasi daerah melalui East Java Investment Forum (EJIF) 2026.

Forum tersebut menawarkan sejumlah peluang investasi dan proyek investasi siap tawar atau Investment Project Ready to Offer (IPRO) di berbagai daerah di Jawa Timur kepada calon investor.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Rifki Ismal mengatakan penguatan investasi menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga ketahanan ekonomi Jawa Timur di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

"Jawa Timur memiliki keunggulan berupa pasar domestik yang besar, basis manufaktur yang kuat, sumber daya alam beragam, serta infrastruktur dan konektivitas yang mendukung kegiatan ekonomi dan investasi," kata Rifki dalam EJIF 2026 di Grand City Convex citySurabaya, Kamis (1/10).

Menurut dia, berbagai keunggulan tersebut menempatkan Jawa Timur pada posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu dilakukan melalui pengembangan sektor-sektor produktif yang memiliki nilai tambah.

EJIF 2026 mengusung tema "Memberdayakan Jawa Timur sebagai Mesin Pertumbuhan Baru Indonesia melalui Investasi Strategis dan Berkelanjutan".

Sejumlah peluang investasi yang ditawarkan mencakup sektor manufaktur, agroindustri, pariwisata, infrastruktur, kawasan industri, serta industri berkelanjutan dan bernilai tambah lainnya.