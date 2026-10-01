DJP Jatim Bantah Pihaknya Datangi Purnomo Sebelum Tutup Adsense YouTube

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur membantah orang yang mendatangi Ipda Purnomo hingga membuatnya menutup adsense akun YouTube Purnomo Belajar Baik, dari pihaknya.

Diketahui, Purnomo sempat mengungkap alasannya untuk menutup adsense YouTube miliknya, melalui akun Instagram pribadinya yang bernama @purnomopolisibaik.

Dalam unggahan itu, Purnomo sempat didatangi tamu disebut berasal dari pihak yang kerap mengecek penghasilannya dari media sosial. Namun, dia tak menyebut secara detail identitasnya.

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“Mengklarifikasi terkait media sosial Pak Purnomo yang adsense-nya dinonaktifkan, karena didatangi seseorang,” kata Humas Kanwil DJP Jatim II Kardita dalam keterangan persnya, Kamis (1/10).

Karsita mengatakan Purnomo termasuk orang yang menaati wajib pajak. Oleh karena itu, dia menekankan DJP Jatim tidak mungkin mendatangi anggota Polres Lamongan itu.

“Dari postingan ini sangat jelas yang datang adalah bukan dari pajak karena Pak Purnomo sendiri adalah wajib pajak, taat pajak,” ujarnya.

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Diberitakan sebelumnya, Purnomo membenarkan sempat berkeinginan menutup akun YouTube miliknya, Oktober 2026. Sebab, ada pihak yang mempertanyakan pendapatannya.

“Terkait viralnya postingan saya di Instagram, memang kemarin sempat saya ini ingin menutup semua akun, khususnya channel YouTube,” kata Purnomo saat dikonfirmasi, Selasa (29/9).