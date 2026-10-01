Doddy Soemarno Korban KMP Virgo Transport 8 Dimakamkan, Tinggalkan Istri dan 2 Anak

jatim.jpnn.com, NGAWI - Jenazah korban tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa, Doddy Soemarno (37) dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Rabu (30/9).

Jenazah Doddy tiba di rumah duka pada siang hari setelah dipulangkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Jenazah dibawa menggunakan pesawat dari Banjarmasin menuju Surabaya. Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan melalui jalur darat dari Bandara Juanda menuju rumah duka di Ngawi.

Suasana duka langsung menyelimuti kediaman keluarga begitu jenazah tiba.

Mertua korban, Heri Siswanto mengatakan keluarga pertama kali mendapat kabar Doddy menjadi salah satu korban KMP Virgo Transport 8 dari petugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Doddy diketahui bekerja sebagai kernet truk jasa ekspedisi. Dia ikut dalam perjalanan kapal ketika hendak mengirimkan barang ke Kalimantan Selatan.

"Istrinya mendapat kabar dari Basarnas dan dimintai keterangan tentang identitas juga pakaian terakhir yang dikenakan Doddy," kata Heri.

Setelah proses identifikasi, jenazah yang ditemukan petugas di salah satu bilik kapal dipastikan merupakan Doddy Soemarno.