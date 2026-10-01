Puncak Batu Tulis Masih Ditutup, 9 Pendaki Ilegal Nekat Naik dan Satu Sempat Hipotermia

jatim.jpnn.com, MALANG - Sembilan pendaki yang melakukan pendakian ilegal di Puncak Batu Tulis, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dievakuasi dalam kondisi selamat.

Administratur Perhutani KPH Malang Kelik Djatmiko mengatakan seluruh pendaki telah dievakuasi dari kawasan hutan KPH Malang.

"Semuanya sudah dievakuasi dalam keadaan selamat, jumlahnya sembilan orang. Untuk lokasinya merupakan hutan KPH Malang," kata Kelik melalui pesan singkat yang diterima di Kota Malang, Rabu (30/9).

Puncak Batu Tulis diketahui masih ditutup sejak 4 September 2026 akibat kebakaran hutan.

Dari sembilan pendaki tersebut, tujuh orang berhasil dievakuasi pada Selasa (29/9). Sementara itu, dua pendaki lainnya baru berhasil dievakuasi pada Rabu sekitar pukul 16.30 WIB.

"Yang bersangkutan melakukan pendakian untuk tujuan religi. Mereka sudah diberi teguran dan pernyataan tidak akan mengulangi lagi," ucapnya.

Berdasarkan data Polsek Wagir, sembilan pendaki tersebut masing-masing berinisial P, Y, K, D, A, G, L, H, dan S. Mereka terdiri dari tujuh laki-laki dan dua perempuan.

Rombongan masuk menuju kawasan Batu Tulis melalui jalur Kenongo, Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, sekitar pukul 07.00 WIB pada Minggu (27/9).