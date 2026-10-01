JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Puncak Batu Tulis Masih Ditutup, 9 Pendaki Ilegal Nekat Naik dan Satu Sempat Hipotermia

Puncak Batu Tulis Masih Ditutup, 9 Pendaki Ilegal Nekat Naik dan Satu Sempat Hipotermia

Kamis, 01 Oktober 2026 – 15:33 WIB
Puncak Batu Tulis Masih Ditutup, 9 Pendaki Ilegal Nekat Naik dan Satu Sempat Hipotermia - JPNN.com Jatim
Proses evakuasi oleh petugas gabungan terhadap pendaki ilegal di Puncak Batu Tulis, Kabupaten Malang, Selasa (29/9/2026). ANTARA/HO-Polres Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - Sembilan pendaki yang melakukan pendakian ilegal di Puncak Batu Tulis, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dievakuasi dalam kondisi selamat.

Administratur Perhutani KPH Malang Kelik Djatmiko mengatakan seluruh pendaki telah dievakuasi dari kawasan hutan KPH Malang.

"Semuanya sudah dievakuasi dalam keadaan selamat, jumlahnya sembilan orang. Untuk lokasinya merupakan hutan KPH Malang," kata Kelik melalui pesan singkat yang diterima di Kota Malang, Rabu (30/9).

Baca Juga:

Puncak Batu Tulis diketahui masih ditutup sejak 4 September 2026 akibat kebakaran hutan.

Dari sembilan pendaki tersebut, tujuh orang berhasil dievakuasi pada Selasa (29/9). Sementara itu, dua pendaki lainnya baru berhasil dievakuasi pada Rabu sekitar pukul 16.30 WIB.

"Yang bersangkutan melakukan pendakian untuk tujuan religi. Mereka sudah diberi teguran dan pernyataan tidak akan mengulangi lagi," ucapnya.

Baca Juga:

Berdasarkan data Polsek Wagir, sembilan pendaki tersebut masing-masing berinisial P, Y, K, D, A, G, L, H, dan S. Mereka terdiri dari tujuh laki-laki dan dua perempuan.

Rombongan masuk menuju kawasan Batu Tulis melalui jalur Kenongo, Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, sekitar pukul 07.00 WIB pada Minggu (27/9).

Sembilan pendaki ilegal di Puncak Batu Tulis, Wagir, Malang, berhasil dievakuasi selamat. Satu pendaki sempat mengalami hipotermia.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   puncak batu tulis pendaki ilegal pendaki ilegal malang jalur pendakian wagir evakuasi pendaki ilegal

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU