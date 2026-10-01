SIM Keliling Surabaya 1-3 Oktober 2026, Berikut Jadwal dan Lokasinya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Lantas Polrestabes Surabaya menyediakan SIM keliling dan SIM Cak Bhabin bagi warga yang mau memperpanjang masa berlaku surat izin mengemudinya.

Pada 1-3 Oktober 2026, layanan SIM keliling tersedia di SWK Jambangan untuk warga dari wilayah Polsek Sawahan, Polsek Karang Pilang, Polsek Wiyung, dan Polsek Gayungan.

Titik lainnya, SIM keliling Surabaya tersedia di Kecamatan Sambikerep untuk warga dari wilayah Polsek Lakarsantri, Polsek Benowo, dan Polsek Pakal.

Adapun jadwalnya dimulai pukul 08.00-12.00 WIB di semua lokasi tersebut.

Syarat pembuatan SIM minimal berusia 17 tahun. Untuk administrasi yang harus disiapkan antara lain:

1. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA).

2. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dari Dokter.

3. Surat Keterangan Kesehatan Rohani dari Biro Psikologi.