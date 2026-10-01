928 Kasus TBC di Ponorogo, 254 Penderitanya Anak di Bawah 14 Tahun

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo mencatat 254 anak berusia di bawah 14 tahun terdeteksi menderita tuberkulosis (TBC) dari total 928 kasus yang ditemukan hingga akhir September 2026.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Ponorogo Anik Setyarini mengatakan temuan TBC pada anak perlu mendapat perhatian, terutama ketika terdapat gangguan pertumbuhan.

Salah satu kondisi yang perlu dicermati ialah berat badan anak yang tidak mengalami peningkatan dalam waktu cukup lama.

“Kasus TBC pada anak ini rata-rata ditemukan bersamaan dengan stunting. Kalau berat badan anak tidak naik secara terus-menerus, perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendeteksi kemungkinan TBC,” kata Anik, Rabu (30/9).

Meski demikian, Anik menegaskan berat badan anak yang tidak bertambah tidak serta-merta menunjukkan adanya infeksi TBC.

Diperlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan untuk memastikan penyebab kondisi tersebut.

Dinkes Ponorogo terus melakukan penemuan kasus secara aktif untuk mendeteksi penderita sedini mungkin.

Upaya tersebut dilakukan agar anak yang terdiagnosis TBC dapat segera mendapatkan penanganan dan pengobatan sesuai kondisi medisnya.