Cuaca Malang 1 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (1/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Pujon berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya Ampelgading, Dampit, Dau, Karangploso, Lawang, Ngantang, Pakis, Pujon, Singosari, Tajinan, Tirtoyudo, Turen, dan Wajak. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 15-32 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 5-16 kilometer per jam.