Cuaca Jawa Timur 1 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (1/10).

Paginya Kota Batu berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya Kota Batu masih berangin. Wilayah lainnya cerah dan berawan.

Sorenya Kota Batu dan Lumajang berangin. Wilayah lainnya cerah.

Malamnya Bondowoso, Kota Batu, Lumajang, Pacitan, Ponorogo, Situbondo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-36 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 2-22 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)