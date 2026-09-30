11 Mahasiswa Umsura Berangkat ke Ende, Bawa Misi Kemanusiaan untuk Korban Gempa NTT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) memberangkatkan 11 mahasiswa yang tergabung dalam Tim Mahasiswa Tanggap Bencana (Matana) untuk menjalankan aksi kemanusiaan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tim tersebut akan berada di wilayah terdampak gempa bumi yang terjadi pada Agustus lalu. Mereka akan menjalankan misi kemanusiaan selama sekitar satu bulan, termasuk perjalanan pergi dan pulang.

Pelepasan Tim Matana berlangsung di Gedung At Tauhid Tower Dasar Umsura, Rabu (30/9). Tim relawan diberangkatkan Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Digitalisasi Umsura Radius Setiyawan bersama Kepala LRIPM Umsura Arin Setyowati dan Ketua Lazismu Umsura Gandung Fajar Panjalu.

Dalam kesempatan tersebut, Lazismu Umsura turut menyerahkan bantuan dana sebesar Rp49.592.971 untuk korban bencana di NTT.

Sebanyak 11 mahasiswa yang diberangkatkan berasal dari sejumlah program studi, mulai bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan hingga ekonomi dan keuangan.

Mereka ialah Mirwan dari Studi Agama-Agama; Salsabila Firamadhani, Ajeng Pradita Cahyani, Mutia Putri Ardiantoro, Delya Melanisa, dan Prasasti Pelangi Koirunisyah dari S1 Keperawatan; Deva Raihana dari Profesi Dokter; Hagea Sophia Ramadhan dari S1 Pendidikan Dokter; Junaidi Mustafa dari S1 Pendidikan Matematika; Chusnaini Laila Nadhifah dari S1 Kebidanan; serta Arif Rahman Ramadhani dari S1 Perbankan Syariah.

Mereka akan didampingi empat pendamping, yakni Dr. Tri Kurniawati, S.Gz., M.Kes., dari S1 PG PAUD; Uswatun Hasanah, S.Kep., Ns., M.Kep., Ns.Sp.Kep.J, dan Siswanto Agung Wijaya, S.Kep., Ns., M.MB, dari S1 Keperawatan; serta Tendik M. Rizal Syahroni, S.Kep.

Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Digitalisasi Umsura Radius Setiyawan mengatakan pengiriman mahasiswa ke lokasi bencana bukan kali pertama dilakukan kampus tersebut.