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10 Pelajar SMPN 18 Malang Diduga Jadi Korban Kekerasan, Pemkot Siapkan Pendampingan

Kamis, 01 Oktober 2026 – 12:07 WIB
10 Pelajar SMPN 18 Malang Diduga Jadi Korban Kekerasan, Pemkot Siapkan Pendampingan - JPNN.com Jatim
Ilustrasi - Balai Kota Malang, di Kota Malang, Jawa Timur. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

jatim.jpnn.com, MALANG - Pemerintah Kota Malang memberikan pendampingan kepada sepuluh pelajar SMP Negeri 18 yang diduga menjadi korban kekerasan oleh mantan kepala sekolah berinisial MAH.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang Sailendra mengatakan sepuluh pelajar tersebut mendapatkan dua bentuk pendampingan, yakni medikolegal dan psikososial.

“Sebanyak sepuluh korban mendapatkan pendampingan medikolegal dan psikososial, semuanya laki-laki,” kata Sailendra di Kota Malang, Rabu (30/9).

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Pendampingan diberikan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan petugas dinas terkait.

Dari hasil pendataan, terdapat sepuluh pelajar lainnya yang tidak bersedia menerima pendampingan. Salah satunya merupakan pelajar perempuan.

“Jadi, pada Senin (28/9) 20 korban (total),” ucapnya.

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Pemkot Malang memastikan tetap membuka layanan pendampingan bagi pelajar lain yang merasa menjadi korban dugaan kekerasan dan hendak melaporkan kasus tersebut ke Polresta Malang Kota.

Dugaan kekerasan tersebut terjadi pada Kamis (24/9) pagi, sesaat setelah para pelajar tiba di sekolah dan hendak memulai kegiatan belajar.

Sebanyak 10 pelajar SMPN 18 Malang yang diduga menjadi korban kekerasan mendapat pendampingan medikolegal dan psikososial dari Pemkot Malang.
Sumber Antara
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TAGS   kekerasan anak kepala sekolah tampar siswa kekerasan siswa Pemkot Malang korban kekerasan smpn 18 malang

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