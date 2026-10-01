Flora Baru Ditemukan di Lereng Semeru, TNBTS Ungkap Populasinya Hanya 12 Individu

jatim.jpnn.com, MALANG - Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mencatat penemuan flora jenis Clerodendrum ismaili H.Sant. & Sudarmono di kawasan Ranu Darungan, Lereng Selatan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang.

Penemuan tersebut menambah catatan keanekaragaman hayati di kawasan TNBTS. Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan penetapan Clerodendrum ismaili sebagai jenis baru dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi dan kajian ilmiah.

“Kami kembali mencatat penemuan penting keanekaragaman hayati, yaitu Clerodendrum ismaili H.Sant. & Sudarmono yang ditemukan di kawasan hutan TNBTS di Ranu Darungan, Lereng Selatan Gunung Semeru,” kata Rudi, Rabu (30/9).

Baca Juga: Taman Flora Surabaya Jadi Destinasi Wisata tuk Habiskan Masa Liburan Sekolah

Proses identifikasi tidak hanya berdasarkan hasil pengamatan di lapangan. Tim melakukan pemeriksaan karakter morfologi spesimen dan tumbuhan hidup.

Kajian juga dilakukan dengan membandingkan Clerodendrum ismaili dengan koleksi Herbarium Bogoriense serta menelusuri literatur hingga kunci identifikasi taksonomi.

Hasil kajian tersebut kemudian dituangkan dalam naskah ilmiah berjudul Clerodendrum Ismaili (Lamiaceae), a new species from Bromo Tengger Semeru National Park, East Java, Indonesia.

"Pada 3 September 2026 naskah diterima oleh jurnal Phytotaxa dan dipublikasikan 15 September 2026. Epitet spesifik Ismaili untuk mengenang Ismail, salah satu kader konservasi TNBTS yang selama pengabdiannya mendukung kegiatan konservasi di kawasan Ranu Darungan," ucapnya.

Rudi menjelaskan nama ismaili digunakan untuk mengenang Ismail, salah satu kader konservasi TNBTS yang selama pengabdiannya mendukung kegiatan konservasi di kawasan Ranu Darungan.