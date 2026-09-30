Peringati G30S/PKI, LDII Soroti Ancaman Disinformasi di Ruang Digital

jatim.jpnn.com, SURABAYA - DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman ideologi di tengah perkembangan ruang digital. Peringatan tersebut disampaikan dalam memaknai peristiwa sejarah Gerakan 30 September (G30S/PKI).

Ketua DPP LDII Bidang Hubungan Antar Lembaga sekaligus Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro (Undip) Singgih Tri Sulistiyono mengatakan bentuk ancaman terhadap ideologi negara telah mengalami perubahan.

Menurut dia, jika pada masa lalu ancaman lebih mudah dikenali melalui gerakan fisik, pemberontakan, dan kekuatan bersenjata, kini infiltrasi ideologi dapat muncul melalui ruang digital.

"Apabila dahulu ancaman terhadap negara lebih mudah dikenali melalui gerakan fisik, saat ini ancaman menyusup secara halus melalui media sosial, propaganda digital, disinformasi, intoleransi, dan narasi yang mempertentangkan agama dengan negara. Karena itu, ketahanan ideologi umat harus diperkuat dengan literasi digital dan pemahaman agama yang moderat," ujar Singgih dalam keterangan tertulis di Surabaya, Rabu (30/9).

Dia menegaskan peringatan sejarah kelam tersebut tidak dimaksudkan untuk memelihara kebencian. Sebaliknya, sejarah diharapkan menjadi pengingat agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan sekaligus memperkuat persatuan.

Dalam upaya meredam potensi gesekan horizontal, LDII disebut menjalin sinergi dengan pemerintah dan berbagai organisasi kemasyarakatan.

Jaringan organisasi hingga tingkat desa juga didorong menjadi sarana deteksi dini terhadap persoalan sosial. Namun, Singgih menekankan langkah tersebut harus tetap mengedepankan mekanisme hukum dan koordinasi dengan lembaga berwenang.

"Deteksi dini tidak boleh berubah menjadi kecurigaan dan pelabelan secara sembarangan. Pendekatan persuasif, edukatif, dan kekeluargaan harus didahulukan agar masyarakat yang terpapar paham ekstrem dapat dirangkul kembali, bukan justru semakin terasing," katanya.