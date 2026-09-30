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Sopir Truk Demo di Kantor Pertamina Surabaya, Jalan Jagir Wonokromo Lumpuh

Rabu, 30 September 2026 – 17:02 WIB
Sopir Truk Demo di Kantor Pertamina Surabaya, Jalan Jagir Wonokromo Lumpuh - JPNN.com Jatim
Ratusan truk towing yang terparkir di Jalan Jagir Wonokromo, saat aksi di Kantor Pertamina Surabaya, Rabu (30/9). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Massa pengemudi truk menggelar aksi demonstrasi di Kantor Pertamina Building Surabaya, Rabu (30/9). Ratusan kendaraan towing pun menutup akses jalan kawasan tersebut.

Berdasarkan pantauan, awalnya para sopir truk tersebut mendatangi kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur di frontage road Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

Lalu, mereka melanjutkan demonstrasi tersebut dengan mengarahkan titik aksi di Kantor Pertamina Surabaya. Ratusan kendaraan towing pun bergerak menuju ke Jalan Jagir Wonokromo.

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Hal tersebut membuat sejumlah kawasan yang dilintasi massa truk towing tersebut, yakni Jalan Ahmad Yani, Jalan Jemursari, hingga Jalan Prapen, mengalami kepadatan lalu lintas.

Terlihat sejumlah aparat kepolisian menutup arus menuju Jalan Jagir Wonokromo dari arah Jalan Panjang Jiwo dan Jalan Prapen. Sebab, ratusan truk towing telah memenuhi kawasan itu.

“Hari ini kami dari seluruh nusantara datang secara baik-baik, hanya menyampaikan aspirasi yang merupakan hak. Kami hanya truk kecil,” kata salah satu orator di mobil komando.

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Para sopir truk tidak setuju dengan sistem barcode sebagai syarat untuk mendapatkan subsidi solar. Menurutnya, ada sejumlah kesalahan dari sistem yang dibuat pemerintah itu.

“Awalnya kami setuju barcode untuk menjaga kuota kami karena katanya bisa mencegah penimbunan, tetapi apa? Kuota kami tetap hilang, tidak bisa diambil,” ujarnya.

Ratusan pengemudi truk menggelar demo di Kantor Pertamina Surabaya, akibatnya akses Jalan Jagi Wonokromo ditutup
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TAGS   surabaya pertamina demo supir truk truk towing

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