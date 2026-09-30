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Jembatan Pajarakan Diperbaiki, Tol Prosiwangi Gending-Paiton Dibuka 14 Hari Bebas Tarif

Rabu, 30 September 2026 – 18:40 WIB
Jembatan Pajarakan Diperbaiki, Tol Prosiwangi Gending-Paiton Dibuka 14 Hari Bebas Tarif - JPNN.com Jatim
Kendaraan melintasi ruas Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Senin (16/3/2026). Ruas tol tersebut dibuka secara fungsional pada 14-29 Maret 2026 pukul 06.00-16.00 WIB untuk mendukung kelancaran mobilitas arus mudik Lebaran. (ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya)

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Ruas Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) segmen Gending-Simpang Susun (SS) Kraksaan-SS Paiton mulai difungsionalkan, Rabu (30/9).

Pengoperasian sementara ruas tol tersebut dilakukan bersamaan dengan dimulainya perbaikan Jembatan Pajarakan di jalur Pantura ruas Probolinggo-Paiton, tepatnya KM 119+320.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto mengatakan perbaikan jembatan dijadwalkan berlangsung selama 81 hari kalender.

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“Perbaikan Jembatan Pajarakan akan dimulai hari ini dan dikerjakan selama 81 hari kalender. Telah disiapkan beberapa rekayasa lalu lintas bersama instansi terkait. Bismillah Probolinggo SAE,” kata Edy dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9).

Menurut dia, difungsionalkannya Tol Prosiwangi menjadi bagian dari rekayasa lalu lintas selama pekerjaan Jembatan Pajarakan berlangsung.

Di saat yang sama, ruas Tol Prosiwangi segmen Gending-Simpang Susun (SS) Kraksaan-Simpang Susun Paiton mulai difungsionalkan.

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Edy menjelaskan ruas tol tersebut difungsionalkan selama 14 hari. Setelah masa fungsional berakhir, pengguna jalan akan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

“Tol Prosiwangi segmen Gending-SS Kraksaan-SS Paiton fungsional mulai hari ini hingga 14 hari. Setelahnya berbayar sesuai tarif yang sudah ditentukan,” katanya.

Tol Prosiwangi segmen Gending-SS Kraksaan-SS Paiton mulai difungsionalkan selama 14 hari saat Jembatan Pajarakan diperbaiki selama 81 hari.
Sumber Antara
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TAGS   Tol Prosiwangi jembatan pajarakan perbaikan jembatan pajarakan Dishub Probolinggo

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