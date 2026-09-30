JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Ratusan Sopir Truk GSJT Demo di Surabaya, Tuntut Penghapusan Barcode Solar Subsidi

Ratusan Sopir Truk GSJT Demo di Surabaya, Tuntut Penghapusan Barcode Solar Subsidi

Rabu, 30 September 2026 – 15:33 WIB
Ratusan Sopir Truk GSJT Demo di Surabaya, Tuntut Penghapusan Barcode Solar Subsidi - JPNN.com Jatim
Sebanyak 250 sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) melakukan unjuk rasa menuju sejumlah instansi di Surabaya, Rabu (20/9/2026), untuk menyampaikan sejumlah tuntutan termasuk penghapusan barcode pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan penyesuaian dimensi kendaraan. (ANTARA/Fahmi Alfian)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekitar 250 sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya, Rabu (30/9). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, salah satunya meminta penghapusan barcode untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.

Salah seorang peserta aksi, Firman mengatakan para sopir juga menuntut adanya penyesuaian dimensi kendaraan.

"Kami ingin menyampaikan sejumlah tuntutan termasuk penghapusan barcode pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan penyesuaian dimensi kendaraan," kata Firman di Sidoarjo, Rabu (30/9).

Baca Juga:

Selain itu, GSJT meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memenuhi janji pembiayaan penyesuaian dimensi kendaraan bagi para sopir. Mereka juga meminta pemerintah menertibkan kendaraan yang mengangkut muatan berlebih.

Tuntutan lainnya ditujukan kepada PT Jasa Marga. GSJT menagih janji perusahaan terkait pembiayaan penyesuaian dimensi kendaraan.

Para sopir juga meminta pertanggungjawaban terkait kemacetan yang terjadi di kawasan Pelabuhan Ketapang.

Baca Juga:

"Kami berharap pemerintah segera memberikan solusi atas kesulitan mendapatkan solar dan memenuhi tuntutan para sopir yang selama ini kami sampaikan," ujar Firman.

Berdasarkan pantauan di lapangan, massa aksi telah berada di depan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Dari lokasi tersebut, peserta aksi dijadwalkan melanjutkan perjalanan menuju kantor Pertamina MOR V di Jalan Jagir Wonokromo.

Sekitar 250 sopir truk GSJT menggelar aksi di Surabaya. Mereka menuntut penghapusan barcode solar subsidi dan penyesuaian dimensi kendaraan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   demo surabaya demo sopir truk GSJT demo gsjt solar subsidi barcode solar subsidi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU