Bukan Sekadar Menang, Soyalympic Morinaga Soya Ajak Anak Berani Mencoba

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Morinaga Soya menggelar Soyalympic di Surabaya dan Malang menjelang Allergy Awareness Day. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kampanye SOYAKINBISA yang mengajak orang tua memberi ruang kepada anak untuk aktif, bereksplorasi, dan mengenali potensinya sejak dini.

Setelah sebelumnya hadir di Jakarta dan Bandung, rangkaian Soyalympic di Surabaya dan Malang mendapat sambutan dari lebih dari 2.500 pengunjung. Kegiatan tersebut juga mencatat lebih dari 1,4 juta impresi di media sosial.

Senior Brand Manager Morinaga IFFO & Specialties Fitria Dewi Astari mengatakan kemampuan anak dapat terlihat ketika mereka diberi kesempatan menghadapi pengalaman baru.

“Terkadang orang tua baru menyadari kemampuan Si Kecil saat melihatnya menghadapi sesuatu yang belum pernah ia coba. Di Soyalympic, kami ingin menghadirkan momen itu: kesempatan bagi orang tua untuk melihat cara anak berpikir, mengambil keputusan, dan menyelesaikan tantangan dengan caranya sendiri,” ujar Fitria, Rabu (30/9).

Salah satu kegiatan yang dihadirkan ialah Brain Gym Competition. Anak-anak diajak mengikuti tantangan yang memadukan aktivitas fisik dengan kemampuan berpikir.

Mereka harus melewati sejumlah rintangan sembari menjaga fokus untuk menyelesaikan soal-soal sederhana. Aktivitas tersebut dirancang agar anak tetap aktif bergerak sekaligus melatih konsentrasi dalam suasana yang menyenangkan.

Selama kegiatan berlangsung, setiap anak menunjukkan respons yang berbeda. Ada yang cepat memahami tantangan, ada yang memilih mengamati terlebih dahulu, dan ada pula yang terus mencoba hingga menemukan cara untuk menyelesaikannya.

Bagi orang tua, pengalaman tersebut menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana anak merespons hal baru, menghadapi kesulitan, hingga menikmati keberhasilan kecil.