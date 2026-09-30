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Purnomo Bantah Orang yang Tanya Pendapatan YouTube Miliknya dari Pihak Pajak

Rabu, 30 September 2026 – 16:40 WIB
Purnomo Bantah Orang yang Tanya Pendapatan YouTube Miliknya dari Pihak Pajak - JPNN.com Jatim
Ipda Purnomo saat membantu orang yang membutuhkan, Rabu (30/9). Foto: Dok. YouTube Purnomo Belajar Baik

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Pemilik akun YouTube Purnomo Belajar Baik yakni Ipda Purnomo membantah pihak yang menemui serta membuatnya menutup penghasilan dari adsense merupakan perwakilan dari pajak.

Diketahui, Purnomo sempat mengungkap alasannya untuk menutup adsense YouTube miliknya, melalui akun Instagram pribadinya yang bernama @purnomopolisibaik.

Dalam unggahan itu, Purnomo sempat didatangi tamu disebut berasal dari pihak yang kerap mengecek penghasilannya dari media sosial. Namun, dia tak menyebut secara detail identitasnya.

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Hal tersebut menuai beragam respons dari masyarakat dalam kolom komentar unggahan video itu. Beberapa warganet menyebutkan orang yang mendatangi Purnomo dari pihak pajak.

“(Orang) yang datang ke rumah saya bukan dari pihak pajak. Alhamdulillah saya taat pajak dan wajib pajak,” kata Purnomo ketika dikonfirmasi, Rabu (30/9).

Namun, Purnomo tetap tidak menyebutkan identitas pihak yang telah mendatangi rumahnya itu. Dia mengaku hanya menjalani proses pendataan terkait seluruh media sosialnya.

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“Hanya didata detail tentang semuanya, terkait media sosial, biar enggak ribet saya pengen tutup adsense,” jelasnya.

Anggota Polres Lamongan tersebut memutuskan untuk menutup pendapatan dari akun YouTube miliknya. Dia mengaku masih ingin tetap berbuat baik meski tanpa adsense.

Ipda Purnomo membantah orang yang bertanya terkait pendapatan akun YouTube miliknya adalah pihak pajak
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TAGS   Lamongan youtube Ipda Purnomo purnomo belajar baik

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