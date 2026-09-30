Gerindra Jatim Bakal Jatuhkan Sanksi Jika Kadernya Terbukti Ditangkap Karena Narkoba

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gerindra Jawa Timur buka suara terkait kadernya yang diduga ditangkap ketika menggelar pesta narkoba di salah satu hotel di Surabaya, Senin (28/9) dini hari.

Informasi yang beredar, kader Gerindra yang diduga ditangkap oleh Polrestabes Surabaya itu disebut sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang berinisial UAM.

Sekretaris Gerindra Jawa Timur Kharisma Febriansyah mengatakan pihaknya bakal memberikan sanksi tegas hingga pemecatan, jika kader pesta narkoba tersebut benar.

Selain itu, pihak Gerindra Jawa Timur juga mengancam langsung melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), ketika pihak yang terbukti bersalah tersebut seorang anggota DPRD.

“Apabila terbukti tentu akan dipecat dan dilakukan Pergantian Antar Waktu apabila yang bersangkutan menjabat sebagai anggota dewan,” kata Kharisma kepada media, Rabu (30/9).

Kharisma menyebut masih menunggu informasi lebih lanjut dari Polrestabes Surabaya. Gerindra Jawa Timur perlu memastikan kabar itu sebelum menjatuhkan sanksi.

“Namun kita juga mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kami tunggu pengumuman atau investigasi dari aparat kepolisian,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya menangkap delapan orang dalam penggerebekan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi di salah satu hotel di Surabaya, Senin (28/9) dini hari.