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Gudang CKB Logistics di Osowilangun Terisi 82 Persen, Dukung Distribusi ke Indonesia Timur

Rabu, 30 September 2026 – 12:37 WIB
Gudang CKB Logistics di Osowilangun Terisi 82 Persen, Dukung Distribusi ke Indonesia Timur - JPNN.com Jatim
Pekerja saat memindahkan barang di CKB Logistics Hub Osowilangun, Surabaya, Rabu (30/9). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Industri logistik menjadi salah satu sektor yang berperan dalam menopang aktivitas ekonomi Indonesia. Melihat kebutuhan tersebut, PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics) mengembangkan fasilitas pergudangan terintegrasi di Osowilangun, Surabaya.

Fasilitas tersebut menjadi bagian dari jaringan hub CKB Logistics yang menghubungkan kebutuhan industri di Jawa Timur dengan distribusi barang menuju berbagai wilayah, termasuk kawasan Indonesia Timur.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh 6,81 persen secara kumulatif pada semester I-2026.

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Secara tahunan, sektor tersebut tumbuh 8,04 persen pada triwulan I dan 5,65 persen pada triwulan II 2026. Kontribusinya terhadap struktur Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 6,16 persen pada triwulan II.

Sementara itu, Supply Chain Indonesia memproyeksikan sektor Transportasi dan Pergudangan mencapai Rp1.713,24 triliun atau tumbuh 7,69 persen pada 2027.

Gudang CKB Logistics di Osowilangun Terisi 82 Persen, Dukung Distribusi ke Indonesia TimurDirektur CKB Logistics Iman Sjafei (kiri) dan Grup Head CKB Logistics Surabaya dan East Indonesia Sukma Kokohprana berbincang di Hub Osowilangun, Surabaya, Rabu (30/9). Foto: Arry Saputra/JPNN

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Pertumbuhan sektor logistik tersebut berjalan seiring dengan perkembangan ekonomi Jawa Timur. BPS mencatat ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96 persen pada triwulan I-2026 dan 5,72 persen pada triwulan II.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sepanjang 2026 berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen. Pertumbuhan tersebut antara lain ditopang konsumsi, investasi, ekspor, perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi.

CKB Logistics mengembangkan fasilitas Osowilangun Surabaya sebagai bagian dari hub logistik Jawa Timur menuju Indonesia Timur. Okupansi mencapai 82 persen.
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TAGS   CKB Logistics Osowilangun distribusi logistik Indonesia Timur ESG

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