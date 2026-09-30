Misteri Air Sungai Brantas Berwarna Ungu, PJT I Temukan Drainase Bermuara ke Sungai

jatim.jpnn.com, MALANG - Misteri perubahan warna air Sungai Brantas menjadi ungu gelap di kawasan Mergosono, Kota Malang, mulai menemukan petunjuk baru.

Tim Perum Jasa Tirta I (PJT I) menemukan saluran drainase yang bermuara langsung ke aliran Sungai Brantas di sekitar lokasi perubahan warna air.

Drainase tersebut berada di dekat Jembatan Gang 5 Mergosono, Kecamatan Sukun. Lokasi itu sebelumnya terekam warga mengalami perubahan warna air menjadi ungu gelap pada Minggu (27/9).

Namun, temuan drainase tersebut belum bisa dipastikan sebagai sumber perubahan warna air Sungai Brantas. PJT I masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel air yang telah diambil dari lokasi.

Hasil pengujian nantinya menjadi dasar untuk memastikan ada atau tidaknya pencemaran sekaligus menelusuri sumber perubahan warna air tersebut.

“Hasil resmi laboratorium nantinya akan dipublikasikan oleh DLH begitu seluruh pengujian selesai. Sekarang belum keluar hasilnya,” ujar Kepala Sub Divisi Komunikasi Korporat dan Umum PJT I Ivania Aestrianingsih, Selasa (29/9).

Ivania mengatakan saat tim melakukan peninjauan, kondisi air Sungai Brantas sudah kembali normal. Tim juga tidak menemukan bau menyengat di sekitar lokasi.

“Titiknya di dekat jembatan, ada drainase yang masuk ke sungai, sepertinya sumbernya dari situ. Namun pada saat tinjauan lapangan sudah tidak ada perubahan warna dan tidak ada bau menyengat,” jelasnya.