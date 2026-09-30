Warga Heboh Air Sungai Brantas Malang Berwarna Ungu, Ini Penjelasan PJT I

jatim.jpnn.com, MALANG - Perubahan warna air Sungai Brantas di kawasan Mergosono Gang 5, Kota Malang menghebohkan warga.

Air sungai yang sempat terlihat berwarna ungu gelap tersebut kini telah kembali seperti kondisi normal. Namun, penyebab perubahan warna itu masih dalam penyelidikan.

Perum Jasa Tirta I (PJT I) selaku pengelola kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas langsung menerjunkan tim ke lokasi. Pengecekan dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang dan unsur Muspika Mergosono.

Kepala Sub Divisi Komunikasi Korporat dan Umum PJT I Ivania Aestrianingsih mengatakan, tim gabungan telah meninjau langsung kondisi Sungai Brantas setelah menerima laporan perubahan warna air.

“Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang bersama Tim Perum Jasa Tirta I (PJT I) dan Muspika Mergosono telah meninjau langsung lokasi,” ujar Ivania, Selasa (29/9).

Berdasarkan hasil pemantauan sementara, warna air sungai sudah kembali normal. Petugas juga tidak menemukan bau menyengat di sekitar lokasi.

“Berdasarkan pantauan fisik, kondisi air sungai saat ini sudah tidak lagi berwarna ungu, dan tidak tercium bau menyengat,” ungkapnya.

Meski perubahan warna sudah tidak terlihat secara kasatmata, pemeriksaan belum selesai.