Karhutla Jatim Mulai Mereda, Tim Gabungan Fokus Padamkan Api di Kaki Gunung Ijen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah pegunungan Jawa Timur mulai mereda.

Meski demikian, tim gabungan masih harus berjibaku memadamkan titik api di Kawah Ilalang, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso.

Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan, kebakaran di kawasan Gunung Bancak, Kabupaten Magetan, yang menghanguskan sekitar lima hektare lahan telah berhasil dipadamkan.

"Tim pemadam gabungan telah berhasil melakukan pemadaman di Gunung Bancak pada pukul 10.20 WIB. Saat ini sudah tidak terpantau titik api maupun kepulan asap," kata Gatot, Selasa (29/9).

Setelah api di Gunung Bancak berhasil dikendalikan, kekuatan tim gabungan kini difokuskan untuk menangani karhutla di Kawah Ilalang, kaki Gunung Ijen, Bondowoso.

Kebakaran di kawasan tersebut terjadi sejak Minggu (27/9). Api diduga bermula dari lahan ladang yang biasa digunakan warga setempat.

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Kondisi vegetasi yang kering ditambah embusan angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke area lainnya.

"Di Bondowoso, luas wilayah yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 200 hektare," ungkap Gatot.