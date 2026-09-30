Cuaca Malang 30 September 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (30/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah di seluruh kawasan.

Sorenya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Siang dan sore cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.