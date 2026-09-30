Cuaca Jawa Timur 30 September 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (30/9).

Paginya Blitar, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya Blitar, Kediri, Kota Kediri, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya curah dan cerah berawan.

Sorenya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Malamnya Bondowoso, Kota Batu, Kota Malang, Nganjuk, Pacitan, Pasuruan, Situbondo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 14-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)