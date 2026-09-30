Pakuwon City Mall Surabaya Hadirkan Magical Dreamland, Bagikan Pengalaman Menarik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pakuwon City Mall Surabaya menghadirkan hiburan keluarga dengan nuansa dunia fantasi, yang menghadirkan pengalaman baru dengan berbagai aktivitas menari bagi pengunjung.

Promotion Departement Pakuwon City Mall Aurelia Lilian mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah hiburan dalam acara bertajuk ‘Magical Dreamland: Journey to the North’ tersebut.

“Melalui Magical Dreamland: Journey to the North, kami ingin menghadirkan pengalaman yang bukan hanya menarik secara visual,” kata Aurelia dalam keterangan persnya, Selasa (29/9).

Salah satu wahana yang menjadi daya tarik di wisata itu bernama The Frost Vale, atau area bermain ice skating. Pengunjung dapat merasakan berselancar di atas es yang beku.

Pengunjung juga bisa mencoba melukis wajah dengan beragam warna di lokasi Fairytale Face Painting. Lalu, ada Discover Your Clan yang menawarkan aktivitas interaktif dengan digital totem yang bisa menentukan kelompok sosial.

Selanjutnya, ada rangkaian pertunjukan menarik yang memanjakan mata pengunjung di acara Glow Bubbles, Whisper of Magic, Grand Spectacular Show, Mystic Academy, hingga penampilan musik.

Wisatawan dapat mengabadikan momen dengan berbagai konsep, seperti The Ethereal Woods, The Living Portraits, dan The Witch’s Globe, di photobooth yang tersebar di beberapa titik.

“Kami juga ingin memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk menciptakan momen bersama orang-orang terdekat,” ujarnya.