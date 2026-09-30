Khofifah Imbau Warga Jatim Kibarkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat kibarkan Bendera Merah Putih setengah tiang, Rabu (30/9) disusul sepenuhnya, Kamis (1/10).

Pemasangan bendera setengah tiang tersebut untuk mengenang peristiwa Gerakan 30 September (G30S). Lalu, pasang sepenuhnya guna peringati Hari Kesaktian Pancasila.

Khofifah mengajak instansi pemerintah, satuan pendidikan, pengelola perkantoran, dan warga untuk memperhatikan ketentuan pengibaran bendera pada kedua tanggal tersebut.

“Pada 30 September, mari kita kibarkan Merah Putih setengah tiang untuk mengenang peristiwa G30S. Kemudian, pada 1 Oktober mulai pukul 06.00, kibarkan kembali satu tiang penuh untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila,” kata Khofifah dalam keterangan persnya, Selasa (29/9).

Khofifah menyebut pengibaran bendera merupakan kesempatan untuk mengingat kembali perjalanan bangsa dan meneguhkan komitmen guna menjaga persatuan.

“Dua hari ini mengajak kita untuk mengenang sekaligus meneguhkan tekad. Kita menghormati sejarah bangsa dan terus menjaga Pancasila sebagai dasar yang mempersatukan Indonesia,” ujarnya.

Ketentuan pengibaran bendera itu mengacu surat Menteri Kebudayaan RI Nomor B/668/MK/TU.02.03/2026 tanggal 23 September 2026, tentang Pedoman Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026.

Khofifah berharap tema ‘Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur’, bisa diwujudkan melalui sikap saling menghargai, kepedulian, dan gotong royong.