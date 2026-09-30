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Yuli Purwanto Korban KMP Virgo 8 Teridentifikasi, Ahli Waris Terima Rp70 Juta

Rabu, 30 September 2026 – 08:33 WIB
Yuli Purwanto Korban KMP Virgo 8 Teridentifikasi, Ahli Waris Terima Rp70 Juta - JPNN.com Jatim
Ahli waris korban KMP Virgo 8 terima santunan Rp70 juta Istri almarhum Yuli Purwanto (tengah), menangis sambil memeluk peti jenazah sang suami yang menjadi korban kecelakaan KMP Virgo 8, ke liang lahat saat prosesi pemakaman di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Besuki, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (29/9/2026). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Ahli waris Yuli Purwanto, warga Desa Besuki, Kabupaten Tulungagung, korban insiden KMP Virgo Transport 8 menerima santunan kematian senilai total Rp70 juta.

Santunan tersebut diberikan oleh PT Jasa Raharja dan Jasa Raharja Putera kepada istri almarhum selaku ahli waris yang sah.

Kepala Kantor Pelayanan Jasa Raharja Tulungagung Ahmad Arif Budiman mengatakan santunan diserahkan langsung kepada ahli waris saat jenazah Yuli tiba di rumah duka, Selasa.

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"Total santunan yang kami berikan senilai Rp70 juta dan langsung kami serahkan kepada ahli waris sah, yakni istri korban," kata Ahmad, Selasa (29/9).

Santunan tersebut terdiri atas Rp50 juta dari Jasa Raharja dan Rp20 juta dari Jasa Raharja Putera.

Penyerahan santunan merupakan bagian dari perlindungan dan pelayanan kepada keluarga korban setelah Yuli dinyatakan meninggal dunia dalam insiden kapal tersebut.

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Ahmad juga menyampaikan duka cita kepada keluarga Yuli atas musibah yang terjadi.

"Kami berharap semoga keluarga korban yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan," ujarnya.

Ahli waris Yuli Purwanto, korban KMP Virgo Transport 8 asal Tulungagung, menerima santunan Rp70 juta dari Jasa Raharja dan Jasa Raharja Putera.
Sumber Antara
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TAGS   korban kmp virgo kmp virgo transport 8 santunan korban kecelakaan jasa raharja Tulungagung kecelakaan kapal

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