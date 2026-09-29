Susuri Jalur Darat, Tim SAR Perluas Wilayah Pencarian Korban KMP Virgo

jatim.jpnn.com, BANJARMASIN - Tim SAR Gabungan memperluas wilayah pencarian korban KMP Virgo Transport 8 di kawasan sungai di Kalimantan Tengah. Mereka melakukan penyisiran melalui jalur darat maupun air.

Tim Search and Rescue Unit (SRU) Darat III dengan anggota tujuh personel mulai melakukan penyusuran di wilayah Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, mulai Selasa (29/9).

Di sisi lain, Tim SRU I bertugas untuk mencari keberadaan korban KMP Virgo Transport 8 melalui jalur air menggunakan Rigid Buoyancy Boat (RBB), di Sungai Perlu.

Lalu, ada juga Tim SRU II yang dibekali dengan Rigid Inflatable Boat (RIB) atau kapal cepat, disiagakan di Pos TNI AL Kumai. Mereka akan bergerak saat bantuan dibutuhkan.

Kepala Basarnas M Syafii mengatakan petugas mulai memperluas wilayah operasi pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang belum ditemukan, yakni melalui jalur darat maupun air.

“Pencarian tidak hanya dilakukan di laut. Tim SAR Gabungan juga melaksanakan penyisiran melalui jalur darat di wilayah Sungai Perlu,“ kata Syafii dalam keterangan persnya, Selasa (29/9).

Berdasarkan data Basarnas, petugas telah mengevakuasi sebanyak 18 paket korban KMP Virgo Transport 8 ketika melakukan pencarian di wilayah Seruyan, Pangkalan Bun, serta Sukamara.

“Langkah (penyisiran di jalur sungai) ini dilakukan untuk memperluas cakupan pencarian dan menindaklanjuti setiap kemungkinan lokasi keberadaan korban,” jelasnya.