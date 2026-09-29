Dua Bersaudara Jadi Korban KMP Virgo, Tihwin Kini Dimakamkan Samping Kakaknya

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Jenazah Tihwin Nuryanto (43), korban tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa akhirnya dimakamkan di kampung halamannya, Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Selasa (29/9).

Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Tihwin saat jenazah tiba pada Selasa siang.

Jenazah sebelumnya diberangkatkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menggunakan pesawat pada pagi hari. Setibanya di Bandara Juanda, jenazah kemudian dibawa melalui perjalanan darat menuju Kabupaten Madiun.

Kepala Desa Kare Sunarno mengatakan Tihwin ditemukan setelah sekitar dua pekan pencarian dalam operasi SAR korban KMP Virgo Transport 8.

Tihwin ditemukan tidak lama setelah jasad kakaknya, Taruno Hidayat, ditemukan. Taruno lebih dahulu teridentifikasi dan telah dimakamkan pada Sabtu (26/9).

Proses identifikasi jenazah Tihwin membutuhkan waktu lebih lama karena kondisi tubuh korban mengalami kerusakan.

“Jenazah disalatkan dulu di masjid Dusun Seweru, setelah itu langsung dimakamkan di TPU setempat,” ujar Sunarno.

Jenazah Tihwin kemudian dimakamkan di TPU kampung halamannya. Lokasi tersebut juga menjadi tempat peristirahatan terakhir sang kakak, Taruno.