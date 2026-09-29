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Purnomo Yakinkan Tetap Unggah Video Berbuat Baik Meski Tanpa Adsense YouTube

Selasa, 29 September 2026 – 20:42 WIB
Purnomo Yakinkan Tetap Unggah Video Berbuat Baik Meski Tanpa Adsense YouTube - JPNN.com Jatim
Ipda Purnomo ketika membantu masyarakat di akun media sosialnya, Selasa (29/9). Foto: Dok. YouTube Purnomo Belajar Baik

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Pemilik akun YouTube Purnomo Belajar Baik yakni Ipda Purnomo akan tetap berbuat kebaikan dan mengunggah videonya, meski sudah tidak menyalakan fitur adsense atau pendapatan.

Purnomo mengatakan tetap melanjutkan tindakannya yang selama ini ada di akun YouTube miliknya. Namun, dia menekankan tidak akan menerima pendapatan dari YouTube.

“Kegiatan membantu masyarakat tetap berlangsung, namun saya pastikan tidak ada pendapatan dari media sosial, khususnya YouTube,” kata Purnomo saat dikonfirmasi, Selasa (29/9).

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Polisi yang bertugas di Polres Lamongan itu menyebut konten perihal menolong orang murni untuk berbuat baik. Dia tidak mengharapkan imbalan berupa pendapatan dari media sosialnya.

“Karena memang benar-benar saya niati biar kalau ditanya orang Pak Purnomo bikin YouTube itu, bikin video itu memang benar-benar menolong tanpa berharap apapun,” ujarnya.

Purnomo pun berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan dukungan kepadanya, agar tidak menutup akun YouTube bernama Purnomo Belajar Baik tersebut.

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“Kepada warga yang sampai saat ini mendukung, doa, dukungan, bahkan ada yang berdonasi. Saya yakinkan kegiatan baik ini tetap akan saya lakukan,” jelasnya.

Menurutnya, banyak bantuan dari masyarakat yang mengalir kepadanya. Terutama donasi untuk diberikan kepada warga yang membutuhkan bantuan di sekitarnya.

Ipda Purnomo meyakinkan tetap mengunggah video berbuat baik di akun YouTube, meski tak menerima adsense
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TAGS   youtube polres lamongan Ipda Purnomo purnomo belajar baik

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