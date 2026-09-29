Ipda Purnomo Ternyata Hanya Nonaktifkan Adsense YouTube Demi Hindari Fitnah

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Pemilik akun YouTube Purnomo Belajar Baik yakni Ipda Purnomo mengurungkan niat menutup media sosialnya. Akhirnya, dia memutuskan hanya menghentikan fitur pendapatan iklan atau adsense.

Purnomo mengatakan membenarkan sempat berkeinginan menutup akun YouTube miliknya, Oktober 2026. Sebab, ada pihak yang mempertanyakan pendapatannya.

“Terkait viralnya postingan saya di Instagram, memang kemarin sempat saya ini ingin menutup semua akun, khususnya channel YouTube,” kata Purnomo saat dikonfirmasi, Selasa (29/9).

Namun, Purnomo mengurungkan niatannya untuk menutup akun yang berisi video ketika menolong orang itu. Dia memutuskan hanya menutup adsense agar tidak ada pendapatan yang masuk.

“Jadi kalau ada orang yang nanya, kegiatannya Pak Purnomo itu bukan untuk mencari kepentingan, keuntungan, memperkaya diri sendiri, tetapi murni membantu orang lain,” ujarnya.

Selain itu, Purnomo juga ingin menghindarkan fitnah dari warganet yang melihat videonya. Sebab, ada beberapa orang mengira ada keuntungan dari akun YouTube-nya.

“Sekarang kegiatan sosialnya makin banyak pendapatannya YouTube turun, jadi untuk menghindari fitnah saya tutup pendapatannya. Jadi YouTube saya nanti enggak ada AdSense-nya,” jelasnya.

Polisi yang bertugas di Polres Lamongan itu memastikan tidak akan menerima penghasilan dari akun YouTube Purnomo Belajar Baik. Dia hanya bergantung pada warga yang menyalurkan bantuan.