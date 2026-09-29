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Ipda Purnomo Mendadak Umumkan Nonaktifkan Monetisasi YouTube Mulai Oktober, Ini Alasannya

Selasa, 29 September 2026 – 16:30 WIB
Ipda Purnomo Mendadak Umumkan Nonaktifkan Monetisasi YouTube Mulai Oktober, Ini Alasannya - JPNN.com Jatim
Ipda Purnomo mengumumkan akan menonaktifkan monetisasi dari kanal YouTube setelah didatangi orang yang menanyakan terkait pendapatan dari channel Purnomo Belajar Baik. Foto: Tangkapan Layar Instagram purnomopolisibaik.

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Ipda Purnomo, pemilik akun YouTube Purnomo Belajar Baik mengumumkan akan menonaktifkan monetisasi atau pendapatan dari kanal media sosial miliknya mulai Oktober 2026.

Pengumuman tersebut disampaikan anggota Polres Lamongan itu melalui akun Instagram pribadinya @purnomopolisibaik, Selasa (29/9).

Keputusan tersebut disampaikan tak lama setelah Purnomo mengaku kedatangan seorang tamu yang mempertanyakan penghasilannya dari media sosial.

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Namun, Purnomo tidak menyebut secara gamblang identitas tamu tersebut.  Dalam video pernyataannya, dia menyebut keputusan menonaktifkan monetisasi tersebut merupakan bagian dari rencana Allah SWT.

"Insyaallah mulai awal bulan depan, bulan Oktober tahun 2026 saya akan menonaktifkan pendapatan saya dari media sosial khususnya dari akun channel YouTube Purnomo Belajar Baik," ujar Purnomo.

Dia memastikan kanal YouTube Purnomo Belajar Baik tetap aktif dan masih akan menyajikan berbagai konten edukasi serta kegiatan sosial.

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Hanya saja, kanal tersebut tidak lagi menghasilkan pendapatan melalui fitur monetisasi.

"Saya mohon pamit, saya mohon izin, saya mohon maaf mulai bulan depan Bapak, Ibu, teman-teman semuanya tetap bisa ngelihat channel YouTube, namun di situ bisa dicek sama-sama tidak akan saya aktifkan untuk pendapatannya, monetasinya," jelasnya.

Ipda Purnomo mengumumkan akan menonaktifkan monetisasi YouTube Purnomo Belajar Baik mulai Oktober 2026 setelah mengaku didatangi tamu.
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TAGS   Ipda Purnomo purnomo polisi baik nonaktif monetisasi youtube purnomo belajar baik polres lamongan

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