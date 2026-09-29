178 Pasien Diduga Keracunan Makanan Saat Pradik di RSUD Dr Soetomo Sudah Pulang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Total korban diduga keracunan makanan kegiatan Pra-pendidikan (Pradik), Senin (28/9), ada 178 orang. Seluruhnya sudah dipastikan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang.

Sebanyak 178 pasien bergejala keracunan itu adalah, mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) dan karyawan.

“Ada 172 peserta Pradik PPDS dan enam karyawan RSUD Dr Soetomo, termasuk petugas cleaning service ikut mengonsumsi makanan itu,” kata Direktur RSUD Dr Soetomo Prof Cita Rosida di kantornya, Selasa (29/9).

Cita mengatakan seluruh pasien merasakan gejala serupa, yakni mual, muntah, diare, pusing, dan gangguan kesehatan lainnya. Mereka pun langsung menjalani pemeriksaan awal.

“Begitu menerima laporan, segera pendataan, pemantauan kondisi, triase, segera menyiapkan pelayanan IGD bagi yang membutuhkan penanganan medis,” ujarnya.

Dari angka itu, sejumlah pasien harus menjalani perawatan intensif, yaitu delapan orang di IGD RSUD Dr Soetomo, satu di RS Angkatan Laut (RSAL), dan tiga di RSUD Dr Soewandie.

Baca Juga: RSUD Dr Soetomo Periksa Sampel Makanan yang Diduga Sebabkan 172 PPDS FK Unair Keracunan

“Kondisi sekarang sudah tidak ada lagi yang dirawat di rumah sakit, gejala-gejalanya sudah membaik semua. Kami terus melakukan pemantauan via WhatsApp,” jelasnya.

Cita mengimbau bagi mahasiswa PPDS maupun karyawan yang kembali mengalami gejala keracunan, agar segera melaporkan untuk merima tindakan medis di RSUD Dr Soetomo.