RSUD Dr Soetomo Periksa Sampel Makanan yang Diduga Sebabkan 172 PPDS FK Unair Keracunan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 172 peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Airlangga (Unair) mengalami keluhan mual, muntah, dan pusing setelah mengikuti kegiatan pra-pendidikan (Pradik) di RSUD Dr Soetomo Surabaya.

Untuk mengetahui penyebabnya, RSUD Dr Soetomo melakukan pemeriksaan terhadap sampel makanan yang dikonsumsi peserta serta pengambilan usap rektal.

Kepala Bagian Umum RSUD Dr Soetomo Robeth Jabbar mengatakan sampel tersebut dikirim ke sejumlah laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Sampel makanan dan hasil pengambilan usap rektal dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Kepolisian Daerah Jawa Timur, Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Robeth dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9).

Keluhan kesehatan tersebut muncul setelah peserta mengikuti kegiatan Pradik di Gedung Pusat Diagnostik Terpadu (GPDT) lantai 7 RSUD Dr Soetomo pada Senin (28/9).

Robeth mengatakan rumah sakit langsung melakukan penanganan terhadap peserta yang membutuhkan pertolongan medis.

"Peserta dengan gejala yang membutuhkan pertolongan medis diarahkan menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD). Sedangkan mereka yang hanya mengalami keluhan ringan dan masih mampu beraktivitas diminta melakukan observasi mandiri serta memantau perkembangan kondisi kesehatan," ujarnya.

Sebanyak 172 peserta yang mengalami keluhan tersebut merupakan bagian dari 289 peserta yang mengikuti kegiatan Pradik.