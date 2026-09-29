JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini RSUD Dr Soetomo Periksa Sampel Makanan yang Diduga Sebabkan 172 PPDS FK Unair Keracunan

RSUD Dr Soetomo Periksa Sampel Makanan yang Diduga Sebabkan 172 PPDS FK Unair Keracunan

Selasa, 29 September 2026 – 11:36 WIB
RSUD Dr Soetomo Periksa Sampel Makanan yang Diduga Sebabkan 172 PPDS FK Unair Keracunan - JPNN.com Jatim
Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo Surabaya. ANTARA/HO-Biro Adpim Pemprov Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 172 peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Airlangga (Unair) mengalami keluhan mual, muntah, dan pusing setelah mengikuti kegiatan pra-pendidikan (Pradik) di RSUD Dr Soetomo Surabaya.

Untuk mengetahui penyebabnya, RSUD Dr Soetomo melakukan pemeriksaan terhadap sampel makanan yang dikonsumsi peserta serta pengambilan usap rektal.

Kepala Bagian Umum RSUD Dr Soetomo Robeth Jabbar mengatakan sampel tersebut dikirim ke sejumlah laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Baca Juga:

"Sampel makanan dan hasil pengambilan usap rektal dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Kepolisian Daerah Jawa Timur, Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Robeth dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9).

Keluhan kesehatan tersebut muncul setelah peserta mengikuti kegiatan Pradik di Gedung Pusat Diagnostik Terpadu (GPDT) lantai 7 RSUD Dr Soetomo pada Senin (28/9).

Robeth mengatakan rumah sakit langsung melakukan penanganan terhadap peserta yang membutuhkan pertolongan medis.

Baca Juga:

"Peserta dengan gejala yang membutuhkan pertolongan medis diarahkan menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD). Sedangkan mereka yang hanya mengalami keluhan ringan dan masih mampu beraktivitas diminta melakukan observasi mandiri serta memantau perkembangan kondisi kesehatan," ujarnya.

Sebanyak 172 peserta yang mengalami keluhan tersebut merupakan bagian dari 289 peserta yang mengikuti kegiatan Pradik.

Sebanyak 172 PPDS Unair mengalami mual, muntah, dan pusing setelah Pradik. RSUD Dr Soetomo memeriksa sampel makanan dan usap rektal.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   RSUD dr Soetomo pemeriksaan sampel makanan keracunan makanan keracunan ppds fk unair ppds fk unair

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU