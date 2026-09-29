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Anak Muda Jangan Remehkan Nyeri Dada, Dokter Ungkap Risiko Serangan Jantung

Selasa, 29 September 2026 – 11:06 WIB
Anak Muda Jangan Remehkan Nyeri Dada, Dokter Ungkap Risiko Serangan Jantung - JPNN.com Jatim
Dokter Spesialis Jantung RS Premier Surabaya dr Christian Pramudita Budianto, Sp.JP, mengingatkan serangan jantung juga dapat mengintai usia muda. Rokok, obesitas, pola hidup dan kurang istirahat perlu diwaspadai. Foto: Dok. RS Premier Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Serangan jantung tidak lagi identik dengan penyakit kelompok lanjut usia. Kelompok usia muda, termasuk mereka yang berusia di bawah 40 tahun, juga dapat mengalami kondisi tersebut.

Dokter Spesialis Jantung RS Premier Surabaya dr Christian Pramudita Budianto, Sp.JP, mengatakan gaya hidup menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai pada kelompok usia muda.

"Rokok dengan intensitas tinggi, disertai gaya hidup tidak sehat seperti obesitas menjadi penyebab paling sering pada usia di bawah 40 tahun," kata Christian, Selasa (29/9).

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Menurut dia, pola konsumsi makanan dan minuman juga perlu mendapat perhatian. Anak muda kerap mengonsumsi kopi dengan tambahan gula, krimer, atau susu kental manis yang disertai camilan berkalori tinggi.

"Yang jahat itu kalau kopi dicampur gula, krimer, dan susu kental manis. Pendamping kopi seperti pisang goreng juga menaikkan kadar gula darah pemicu serangan jantung," ujarnya.

Christian juga menyoroti faktor stres dan kurang istirahat. Beban pekerjaan yang menumpuk dapat membuat seseorang mengalami stres, kurang tidur, serta kehilangan waktu istirahat yang cukup.

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"Kurangnya istirahat, akumulasi stres, ditambah gaya hidup buruk menyebabkan terjadinya serangan jantung. Jadi bukan semata-mata stres karena pekerjaan banyak lalu langsung terkena serangan," jelasnya.

Hal lain yang kerap diabaikan adalah keluhan nyeri dada setelah melakukan aktivitas fisik.

Dokter RS Premier Surabaya mengingatkan serangan jantung juga dapat mengintai usia muda. Rokok, obesitas, pola hidup dan kurang istirahat perlu diwaspadai.
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TAGS   obesitas rokok risiko serangan jantung serangan jantung usia muda RS Premier Surabaya nyeri dada

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