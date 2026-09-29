172 PPDS FK Unair Diduga Keracunan Makanan di RSUD Dr Soetomo, Keluhkan Mual dan Muntah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 172 peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) mengalami keluhan gangguan kesehatan saat mengikuti kegiatan Pra-pendidikan (Pradik) di Gedung Pusat Diagnostik Terpadu (GPDT) lantai 7 RSUD Dr Soetomo, Senin (28/9).

Kepala Bagian Umum RSUD Dr Soetomo Robeth Jabbar mengatakan kegiatan tersebut diikuti 289 peserta didik. Dari jumlah tersebut, 172 orang mengeluhkan sejumlah gejala, seperti mual, muntah, dan pusing.

"Dugaan sementara gangguan kesehatan tersebut berasal dari makanan yang dikonsumsi peserta dalam kegiatan tersebut," kata Robeth dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9).

Namun, RSUD Dr Soetomo masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para peserta. Sebagai langkah penanganan, peserta didik yang mengalami gejala dan membutuhkan penanganan medis diarahkan segera memeriksakan diri ke Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Sementara peserta yang mengalami keluhan ringan dan masih dapat beraktivitas diimbau melakukan observasi mandiri serta memantau kondisi kesehatan masing-masing.

Apabila kondisi memburuk atau membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, peserta diminta segera datang ke IGD. Mereka juga dapat menghubungi petugas Instalasi Keamanan, Ketertiban dan Perparkiran (IKKP) RSUD Dr Soetomo jika membutuhkan bantuan penjemputan menuju rumah sakit.

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Dari peserta yang mengalami keluhan, enam orang telah mendapatkan penanganan di RSUD Dr Soetomo.

"Empat orang mendapatkan penanganan medis, sedangkan dua orang lain menjalani observasi. Seluruh peserta didik yang mendapatkan penanganan di RSUD Dr Soetomo telah diperbolehkan pulang atau keluar rumah sakit," ujar Robeth.