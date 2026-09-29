Cuaca Malang 29 September 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (29/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Malamnya Ampelgading, Dampit, Dau, Jabung, Karangploso, Kasembon, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pakis, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-31 derajat celsius.