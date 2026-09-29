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Gelombang hingga 4 Meter Mengancam Perairan Jatim, BMKG Ingatkan Nelayan

Selasa, 29 September 2026 – 08:43 WIB
Gelombang hingga 4 Meter Mengancam Perairan Jatim, BMKG Ingatkan Nelayan - JPNN.com Jatim
Ilustrasi banjir rob. Grafis: Sultan Amanda/JPNN.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak Surabaya mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Jawa Timur.

Peringatan tersebut berlaku mulai Senin (28/9) hingga Kamis (1/10).

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak Surabaya Ady Hermanto mengatakan secara umum cuaca di wilayah perairan Jawa Timur terpantau cerah berawan.

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Namun, kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai karena angin kencang berpotensi memicu peningkatan gelombang laut.

"Secara umum di wilayah perairan Provinsi Jawa Timur angin didominasi oleh angin timuran dengan kecenderungan angin berhembus dari Timur-Tenggara dengan kecepatan antara 27 knots," kata Ady dalam keterangan tertulis, Senin (28/9).

Berdasarkan analisis BMKG, gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di sejumlah perairan selatan Jawa Timur.

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Wilayah yang berpotensi mengalami gelombang tinggi tersebut meliputi perairan Trenggalek, Tulungagung, dan Blitar.

BMKG mengingatkan kondisi tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama bagi kapal dan perahu yang tidak memenuhi batas aman operasional.

BMKG memperingatkan potensi gelombang 2,5 hingga 4 meter di perairan Trenggalek, Tulungagung, dan Blitar hingga 1 Oktober 2026.
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TAGS   gelombang tinggi BMKG nelayan perairan trenggalek perairan tulungagung perairan blitar bmkg tanjung perak

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