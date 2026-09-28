Eri Cahyadi Kumpulkan P3RT di Surabaya Seusai Temuan Perusahaan Denda ART

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memperingatkan Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT), agar tidak memanfaatkan warga yang mencari kerja dengan memberi denda.

Hal itu diungkapkan Eri saat memberi pembinaan kepada P3RT, setelah kasus seorang Asisten Rumah Tangga (ART) dilarang pulang sebelum membayar denda Rp3,5 juta.

“Siapa pun yang beroperasi di Kota Surabaya harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” kata Eri saat bertemu 12 P3RT di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Senin (28/9).

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Eri memperingatkan tidak akan memberikan toleransi kepada perusahaan yang merugikan dan menindas masyarakat, terlepas dari mana asal para pekerja tersebut.

“Jangan memanfaatkan kemiskinan dan keterbatasan orang lain dengan membuat aturan perjanjian atau penalti denda yang mencekik," ujarnya.

Di sisi lain, Eri menyoroti sejumlah pelanggaran saat mendatangi P3RT di Kawasan Gunung Anyar, Surabaya. Salah satunya, pekerja ditahan di penampungan, namun dibiayai beban makan.

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“Pekerja dilarang berkomunikasi dengan keluarga, dibebani denda apabila mengundurkan diri, serta pemotongan gaji tidak transparan melalui surat pernyataan sepihak,” jelasnya.

Eri juga menemukan sejumlah P3RT yang melanggar izin peruntukan bangunan. Sebab, mereka tak mengubah IMB/PBG menjadi rumah usaha dan belum melapor ke RT/RW setempat.