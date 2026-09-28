Geger! Kerangka Manusia Ditemukan di Lahan Bekas Kebakaran Hutan Lamongan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Warga Desa Tenggerejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan dikejutkan dengan penemuan sesosok kerangka manusia di kawasan hutan, Sabtu (26/9) pagi.

Kerangka tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh warga yang sedang mencari pakan ternak kambing di kawasan Hutan Petak 23 A.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan identitas kerangka tersebut hingga kini belum diketahui.

"Dari hasil pemeriksaan awal, kerangka tersebut belum diketahui identitasnya. Dan di sekitar lokasi juga ditemukan kondisi lahan bekas terbakar seluas kurang lebih satu hektare," kata Hamzaid, Senin (28/9).

Menindaklanjuti laporan warga, Tim Identifikasi Sat Reskrim Polres Lamongan bersama petugas medis Puskesmas Kedungpring langsung mendatangi lokasi.

Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa kondisi kerangka serta menyisir area di sekitar lokasi penemuan.

Polisi belum dapat memastikan identitas korban, penyebab kematian, maupun perkiraan waktu kematian.

Termasuk kaitan antara penemuan kerangka dengan kebakaran lahan seluas sekitar satu hektare tersebut masih dalam penyelidikan.