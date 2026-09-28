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ASUS Vivobook S14 Resmi Meluncur, Baterai Tahan 20 Jam dan Bobot Cuma 1,2 Kg

Senin, 28 September 2026 – 20:22 WIB
ASUS Vivobook S14 Resmi Meluncur, Baterai Tahan 20 Jam dan Bobot Cuma 1,2 Kg - JPNN.com Jatim
ASUS meluncurkan Vivobook S14 (S5452MA) dengan Intel Core 7, kemampuan AI, bobot 1,2 kg, dan baterai lebih dari 20 jam. Harganya Rp19.299.000. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - ASUS memperluas lini laptop Vivobook dengan meluncurkan ASUS Vivobook S14 (S5452MA).

Laptop terbaru tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan produktivitas pengguna modern dengan mengandalkan prosesor hingga Intel Core 7 Series 3, kemampuan AI, layar 16:10, serta baterai yang diklaim mampu bertahan lebih dari 20 jam.

Vivobook S14 hadir dalam bodi metal dengan desain tipis dan ringan. Laptop tersebut memiliki bobot mulai 1,2 kilogram dan ketebalan mulai 15,45 milimeter.

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Tersedia dua pilihan warna, yakni Matte Gray dan Cool Silver.

Dari sisi layar, Vivobook S14 menggunakan panel IPS dengan rasio 16:10 dan screen-to-body ratio hingga 89 persen.

Layar tersebut menawarkan cakupan warna 100 persen sRGB untuk menghasilkan tampilan visual yang lebih hidup. ASUS juga membekali laptop ini dengan teknologi eye-care bersertifikasi TÜV Rheinland yang mendukung penggunaan bebas kedipan dan mengurangi paparan cahaya biru.

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ASUS turut membekali Vivobook S14 dengan engsel 180 derajat yang dapat dibuka secara lay-flat. Fitur tersebut memudahkan pengguna ketika harus berbagi tampilan atau berkolaborasi.

Touchpad berukuran besar, tombol navigasi berukuran penuh, serta keyboard ergonomis juga disiapkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

ASUS meluncurkan Vivobook S14 (S5452MA) dengan Intel Core 7, kemampuan AI, bobot 1,2 kg, dan baterai lebih dari 20 jam. Harganya Rp19.299.000.
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TAGS   ASUS Vivobook S14 ASUS laptop ai asus harga asus vivobook spesifikasi asus vivobook

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