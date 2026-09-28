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Kontrak 2.725 PPPK Probolinggo Diperperpanjang, Peluang Jadi Penuh Waktu Terbuka

Senin, 28 September 2026 – 16:10 WIB
Kontrak 2.725 PPPK Probolinggo Diperperpanjang, Peluang Jadi Penuh Waktu Terbuka - JPNN.com Jatim
Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Probolinggo Hari Kriswanto memimpin apel pagi bersama di lingkungan Kantor Bupati Probolinggo, Senin (28/9/2026). ANTARA/HO-Diskominfo Probolinggo

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Pemerintah Kabupaten Probolinggo memperpanjang kontrak kerja 2.725 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Proses penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja tersebut berlangsung selama lima hari, mulai 28 September hingga 2 Oktober 2026.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo Hari Kriswanto mengatakan penandatanganan diawali bagi PPPK Paruh Waktu di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

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Proses tersebut berlangsung selama tiga hari, kemudian dilanjutkan bagi PPPK Paruh Waktu yang bertugas di organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kecamatan.

"Pelaksanaannya diawali bagi jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama tiga hari. Selanjutnya, proses tersebut dilanjutkan bagi PPPK Paruh Waktu yang berada di organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kecamatan," kata Hari, Senin (28/9).

Penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja dipusatkan di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo.

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Lokasi tersebut dipilih karena jumlah PPPK Paruh Waktu yang mengikuti proses perpanjangan cukup banyak.

Hari meminta seluruh PPPK Paruh Waktu hadir dan mengikuti proses penandatanganan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pemkab Probolinggo memperpanjang kontrak 2.725 PPPK Paruh Waktu mulai 28 September hingga 2 Oktober 2026.
Sumber Antara
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TAGS   perpanjangan kontrak pppk PPPK pppk paruh waktu Pemkab Probolinggo

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